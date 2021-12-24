قائد الحرس الثوري محذرا قادة إسرائيل: أي خطأ سنقطع أيديهم

2021/12/24 | 14:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي إن “مناورة الرسول الأعظم رد جاد وحقيقي وميداني على تهديدات مسؤوولين إسرائيليين و”تحذيرهم من ارتكاب أي خطأ”.وأضاف سلامي في تصريح أدلى به اليوم الجمعة على هامش إقامة المرحلة الأخيرة من المناورات قائلا: “إذا بدر أدنى خطأ من مسؤولي الكيان الصهيوني فسنقطع أيديهم”.ولفت اللواء […]

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