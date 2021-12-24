صحة النجف تعلن عن موقفها الوبائي اليومي

2021/12/24 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، عن الموقف الوبائي اليومي خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مختبرات المحافظة اجرت 955 فحصاً خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 6 إصابات مؤكدة جديدة ليصبح المجموع التراكمي للاصابات 90590 حالة".

وأضاف ان "7 حالات تماثلت للشفاد التام ليصبح العدد التراكمي 89519 حالة"، مبيناً ان "المحافظة لم تسجل أي حالة وفاة ليبقى العدد التراكمي للوفيات على ما هو عليه، فيما بلغ عدد الحالات التي تحت العلاج 356 حالة".

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