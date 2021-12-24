مرجع ديني يعلق على اقامة الحفلات الغنائية في بغداد

2021/12/24 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

جدد المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي، اليوم الجمعة، دعواته السابقة بوجوب ان تتوحد الامة وان تتحرك في العراق والمنطقة لهدف مركزي موحد يمكّنها ان تفرض إرادتها على الأعداء وتنقذ البلاد من مخططاتهم.

وقال في خطبة الجمعة، ان " الموقف الشرعي يحتم علينا رفض وشجب وإغلاق كل الأماكن التي يتم فيها ممارسة الفحش والمنكر والفساد".

واضاف، ان "ما جرى أخيراً في أماكن متعددة في بغداد والعراق يجب ان يكون مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المنهج القرآني والسيرة النبوية الشريفة لمواجهة أماكن الفساد الاخرى المنتشرة في بغداد وغيرها، ولا فرق بين الملاهي المجازة والملاهي غير المجازة، فكلها بؤر فساد ورذيلة.

وتابع ان "سفارات الاحتلال توعز لأذنابها الذين يتم تهيئتهم للترويج للفاسدين والدفاع عنهم تحت عناوين كثيرة ومتشعبة، كما حصل مع قدوم بعض ما يسمونهم بــ"الفنانين"، متناسين ان هؤلاء مذمومون حتى في بلدانهم ولا يرضى بتصرفاتهم اهل اختصاصهم فضلاً عن غيرهم من باقي الاختصاصات".

وأكد على ان "الدعوات او الشعارات التي تطلق من شتى الأماكن ومن مختلف الأجناس بأن بغداد مدينة "مدنيّة" هي دعوات للخلط والتضليل، ويراد بهذا المصلح الترويج للفساد والإلحاد تحت يافطات الحرية والعيش بسلام، فبغداد كانت ومازالت رمزاً للإسلام وجامعة لكل المسلمين، ولكل أبنائها الذين عاشوا فيها بأمن وسلام قبل مجيء المحتل وأذنابه".

وحذّر وبشدة "من البرامج التي تطرحها سفارات الاحتلال حول التثقيف لمساعدة الفقراء أو أصحاب الاعمال او غيرها تحت شعار "الإنسانية".

وعد " تلك الاعمال ان هدفها التغطية على جرائمهم البشعة والقاسية بحق الشعوب، فهم يؤسسون للخراب ويجلبون الفاسدين ويدمرون البلدان ومن ثم يأتون ليكونوا المبادرين وأصحاب الفضل على الشعوب حين تساعدها، كما جرى في هيروشيما حين استهدفوها بقنبلة ذرية وهي الأولى في تاريخ الإنسانية، ومن ثم اخذوا بعض الأطفال المصابين لمعالجتهم في أمريكا!، وهي صور أخرى من استغلال آلام الأطفال والإنسانية".

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