2021/12/24 | 14:43 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. صدور امر قبض بحق قائممقام الموصل زهير الاعرجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/24 | 14:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. صدور امر قبض بحق قائممقام الموصل زهير الاعرجي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. صدور امر قبض بحق قائممقام الموصل زهير الاعرجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).