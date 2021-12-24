2021/12/24 | 14:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ysm1UG6oMrE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في ذي قار: المحافظة تشهد حالة من الهدوء الحذر حاليا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في ذي قار: المحافظة تشهد حالة من الهدوء الحذر حاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).