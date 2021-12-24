2021/12/24 | 15:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت وزارة الصحة، الجمعة، تحذيرًا جديدًا من احتمال تعرض البلاد لموجة جديدة من الجائحة، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.

وقالت الوزارة في بيان، 24 كانون الأول/ديسمبر، "نذكر بخطورة الوضع الوبائي العالمي وما يكتنفه من تحديات خطيرة نتيجة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، مع ارتفاع سريع وكبير في نسب الإصابات في أغلب البلدان حيث تجاوز عدد البلدان التي سجلت الإصابة بالمتحور الجديد قرابة 100 دولة".

وأضاف البيان، "من منطلق مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية لحماية شعبنا العزيز من دخول وانتشار هذا المتحور الجديد، تدعو وزارة الصحة المواطنين كافّة إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد البدني عند تواجدهم في أماكن الاحتفالات بأعياد رأس السنة الجديدة، والإسراع إلى منافذ التطعيم لأخذ اللقاحات الآمنة".

وتابع البيان، "إنّ وزارتنا تدعو القائمين على الأماكن العامة كالنوادي والمتنزهات وقاعات الاحتفالات والمطاعم والمقاهي إلى الالتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وذلك بمنع دخول غير الملقحين إلى تلك الأماكن، إضافة إلى توفير كافة المستلزمات الوقائية من الكمامات والمعقمات، وكذلك الالتزام بالمسافات الكافية بين الطاولات ومنع اكتظاظ المرتادين لتلك الأماكن".

كما أكّد بيان الوزارة، أنّ "اللقاح هو السبيل الناجع لمقاومة الموجة القادمة، وأنّ كميات اللقاحات المتوفرة حاليًا في جميع المنافذ تكفي لتغطية جميع الفئات المستهدفة"، داعيًا المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح لحد الآن إلى "الإسراع في التوجه لتلقي اللقاح في أقرب فرصة ممكنة لحماية أنفسهم والمجتمع من خطر الوباء".

اقرأ/ي أيضًا:

العراق يتأهب لجائحة "أوميكرون" وقرار الإغلاق من بين الخيارات

التربية توضح موقفها بشأن متحور "أوميكرون" الجديد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من وزارة الصحة بشأن احتفالات أعياد الميلاد والعام الجديد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من وزارة الصحة بشأن احتفالات أعياد الميلاد والعام الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).