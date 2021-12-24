معدلات الغاز وتخفيض الأسعار على طاولة نقاش وزير الكهرباء والسفير الإيراني

2021/12/24 | 15:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

بحث وزير الكهرباء عادل كريم، اليوم الجمعة، مع السفير الايراني إيرج مسجدي معدلات الغاز وتخفيض الأسعار.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المكلف بمهام وزير الكهرباء المهندس عادل كريم،استقبل في مكتبه بمقر الوزارة السفير الايراني وبحث معه سبل التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية".

وأضاف البيان أن "اللقاء ناقش إمدادات الغاز من الجانب الإيراني لإدامة زخم العمل بمحطات الإنتاج،وصيانة المحولات المعطلة، فضلاً عن بحث جملة من الموضوعات التي تتعلق بمعدلات الغاز، الأولى إمكانية تخفيض الأسعار، والثانية موضوع الغرامات، وأن هنالك عقداً موقعاً بين الطرفين يقضي بضرورة الالتزام ببنوده".

وأكد السفير أن "الحكومة في إيران مهتمة بالتعاون مع العراق ونتمنى تذليل جميع المشاكل والمعوقات وحلها، ولديها طاقة محددة لتمريرها لكم على أساس تجاري وليس لديها فائض كبير ،وأن إيران تعمل مع العراق بأواصر متينة وعلاقات مشتركة جيدة وكبيرة".

من جانبه أوضح "الوزير بأننا نقدر بشكل كبير وضع الطاقة في إيران ،ولكن هنالك عقود ينبغي الالتزام بها، كما أن المعادلة السعرية حرصنا على أن تكون ملائمة للطرفين، وأنه لا بد من الرجوع الى الحكومة المركزية لغرض تمديد العقود وتعاملاتها،وأن هناك توافقات قانونية تحكم بإبرام العقود، ونحن ماضون بعلاقاتنا مع الحكومة الاسلامية الايرانية في جميع المجالات ومنها قطاع الكهرباء".

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