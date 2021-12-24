الريحاني في تجربة جديدة مع نادي اربيل

2021/12/24 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن سامر ريحاني تخليه عن تدريب حراس مرمى فريق الوحدة السوري، من أجل خوض تجربة جديدة في الدوري العراقي الممتاز مع نادي أربيل.

وقال ريحاني في صفحته الشخصية بموقع فيسبوك موجها حديثه لإدارة الوحدة ولاعبيه والجمهور: “لا أجد من الكلمات والعبارات ما يعبر عما أشعر به،أشعر بالحزن لفراقكم، سأغادر اليوم بتجربة جديدة في الدوري العراقي مع نادي أربيل، لكن أتمنى أن تظل ذكرى طيبة بيننا”.

وتابع: “لقد كنتم عائلتي، يجمعنا ببعضنا البعض العديد من الذكريات والبطولات والمواقف التي تجعل من مغادرتي أصعب القرارات التي أتخذها في حياتي”.

وواصل: “لكم مني كل معاني الحب والمودة، أود اليوم أن أشكركم جميعا على كل ما قدمتموه من حب وتعاون ومودة ودعم لي، وكان لي الشرف في العمل لهذا الكيان في يوم من الأيام، أتمنى أن نجتمع قريبا بإذن الله”.

وأردف: “من الصعب علي مغادرة هذا النادي العريق، وترك كل تلك الذكريات خلف ظهري… شكرا لكل واحد منكم ساهم في الوقوف إلى جانب هذا الكيان العظيم في يوم من الأيام، وشكرا لكونكم كنتم خير الإخوة والأصدقاء”.

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