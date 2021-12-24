2021/12/24 | 15:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسّست عارضة الأزياء، إيمان الديب، وكالة لإدارة عارضات الأزياء الخاصة بها، UNN Model Management، في القاهرة.بالنسبة لها، الأمر أكثر من مجرد عمل تجاري، بل بمثابة تيّار لتمكين المرأة وتعزيز حب الذات لديها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عارضة أزياء مصرية تؤسّس لتيار جديد من المعايير الجمالية.. ما هو؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عارضة أزياء مصرية تؤسّس لتيار جديد من المعايير الجمالية.. ما هو؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).