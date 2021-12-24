وسط توترات بشأن تايوان.. اليابان توافق على موازنة دفاع قياسية

2021/12/24 | 15:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء الياباني على موازنة دفاعية قياسية تبلغ 5.4 تريليون ين (47 مليار دولار) للسنة المالية 2022، الجمعة، والتي تشمل تمويل البحث والتطوير لطائرة مقاتلة جديدة وأسلحة أخرى "تغير قواعد اللعبة"، حيث تعزز اليابان قدراتها الدفاعية ردًا على القوة العسكرية المتنامية للصين وتوتراتها مع تايوان.

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