2021/12/24 | 15:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، ان عجلة مدنية هوت من أعلى جسر في الموصل، موضحة ان فريق تابع للمديرية تدخل لإنقاذ الركاب.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الاول 2021)، ان "فرق انقاذ الدفاع المدني تمكنت من التعامل مع عجلة مدنية اصطدمت بسياج جسر سنحاريب الحديدي في ايسر الموصل لتهوي ساقطة من أعلاه الى الأرض لتتسارع فرق انقاذ الدفاع المدني لموقع الحادث".

واضاف البيان ان "فرق الدفاع المدني اضطررت الى استخدام معدات واجهزة الانقاذ الهيدروليكية لتتمكن من سحب وتقطيع معدن حطام العجلة وإخراج شخصين ليتم تقديم الإسعافات الأولية وتأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها".

واشارت الى ان "سبب الحادث كان نتيجة السرعة وقلة الانتباه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. سقوط عجلة من أعلى جسر في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. سقوط عجلة من أعلى جسر في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).