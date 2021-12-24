السيد القبانجي: ننتظر اجلاء القوات الاجنبية بخطط صادقة دون إلتفاف

2021/12/24 | 15:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، انتظاره اجلاء القوات الاجنبية من العراق بخطط صادقة دون إلتفاف، مشيرة الى قدرة العراق على حماية نفسه.وقال السيد القبانجي، خطبة الجمعة في النجف الاشرف، وتابعته “الايام نيوز” انه “يحذر من استغلال مناسبة اعياد الميلاد في راس السنة للخلاعة والمجون ممنوعة في بلادنا […]

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