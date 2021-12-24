حكومة واسط تدعو للكشف عن مصير مبالغ جباية صيانة الطرق

2021/12/24 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

دعت حكومة واسط المحلية، اليوم الجمعة، الجهات المعنية بالكشف عن المبالغ التي تجبى من سائقي المركبات لصيانة الطرق.

وقال نائب محافظ واسط عادل الزركاني في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "هنالك مبالغ تجبى من سائقي المركبات عند اصدار او تجديد اجازات السوق والسنويات، تحت غطاء صيانة الطرق".

واضاف: "لانعلم اين تذهب كل تلك المبالغ، بالرغم من اننا نحتاجها فعلا لصيانة الطرق "، داعياً وزارة المالية "للكشف عن مصير المبالغ وتحويلها لحساب المحافظات كلا حسب عائديتها".

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