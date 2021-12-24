بالفيديو.. توافد المتظاهرين قرب بوابات المنطقة الخضراء

2021/12/24 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / توافدت جموع المتظاهرين المحتجين رفضا لنتائج الانتخابات الى ساحة الاعتصام ، اليوم الجمعة ، قرب بوابات المنطقة الخضراء من جهتي الجسر المعلق وكرادة مريم ./انتهى5

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