بالفيديو .. مشاركة وجهاء و شيوخ عشائر في تظاهرات بوابة المنطقة الخضراء

2021/12/24 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / شارك وجهاء وشيوخ عشائر وشخصيات مجتمعيـة في احتجاجات المتظاهرين رفضا لنتائج الانتخابات بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق ./انتهى5

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