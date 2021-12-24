2021/12/24 | 15:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال “ناقل مخدرات” في النجف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال “ناقل مخدرات” في النجف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال “ناقل مخدرات” في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).