وزارة المالية تعلن إكمال إجراءات معاملات المفصولين السياسيين

2021/12/24 | 15:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة المالية، إكمال إجراءات معاملات المفصولين السياسيين.

وذكرت الوزارة في بيان ان “الوزارة اتمت إجراءات معاملات المفصولين السياسيين من غير المعينين، بتوجيه وزير المالية علي عبدالأميرعلاوي ، وبإشراف مباشر من قبل مدير عام الدائرة الإدارية والمالية حسن المكوطر”.

واوضحت ان “الدائرة باشرت إصدار الأوامر الوزارية الخاصة ب 25 معاملة مستوفيه للشروط والتعليمات من غير المعينين بناءا على توزيعوموافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وإرسالها الى الهيئة العامة للتقاعد لتثبيت حقوقهم التقاعدية”.

واكدت الوزارة ان “الدائرة تؤكد على إستمرارها إنجاز كافة معاملات فئة المفصولين السياسيين حرصا منها على منح هذة الشريحة كافةحقوقهم وفقا للقوانين والتعليمات النافذة”.

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