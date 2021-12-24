الأمم المتحدة تدرس تقديم 8 مليار دولار لأفغانستان

2021/12/24 | 15:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكر مسؤولون من الأمم المتحدة أنهم يدرسون انعاش الاقتصاد الأفغاني ولهذا الغرض سوف تخصص المنظمة حزمة مالية قدرها 8 مليار دولار.

وذكرت وكالة أنباء “خاما برس” الأفغانية، أن حجم الأموال التي من المفترض تقديمها لأفغانستان في 2022 سوف يتم إنفاقها لتقديم خدمات مختلفة في البلد الذي مزقته الحرب.

والغرض من الحزمة هو توفير الغذاء الصحي للأطفال في المدارس وتوفير فرص عمل وسداد ديون الكهرباء الأفغانية لدول وسط آسيا.

وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان رامز ألاكبروف، إنهم لا يريدون اللجوء لحكومة بديلة في أفغانستان وأضاف أن الشعب الأفغاني يحتاج لكرامة وأمل.

وتابع أنه من المهم على المجتمع الدولي أن يدعمهم حتى يتم الحفاظ على المكاسب التي تحققت على مدار العقدين الماضيين في أفغانستان.

يأتي ذلك بعدما قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف السكان في أفغانستان يعانون من الجوع بعدما توقفت المساعدات الخارجية ويعاني الشعب من البطالة.

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