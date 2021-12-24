2021/12/24 | 15:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، القبض على ناقل للمواد المخدرة في محافظة النجف وقالت الوزارة في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، ان “مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الأشرف التابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال “ناقل للمخدرات” في النجف المركز الخبري الوطني.

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