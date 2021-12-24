الأسطورة بيليه يغادر المستشفى

2021/12/24 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعاتاكد مستشفى ألبرت اينشتاين في ساو باولو، إن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي عانى لأشهر من مشاكل صحية غادر المستشفى.

وأضاف المستشفى في بيان: المريض حالته مستقرة وسيواصل علاجه من ورم القولون الذي تم اكتشافه في سبتمبر.

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