الكشف عن مضمون اهم عمليات صيد

2021/12/24 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى كشف مصدر امني مطلع، اليوم الجمعة، عن اهم عمليات صيد مروجي المخدرات في ديالى خلال 2021.وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "الاسابيع الماضية شهدت 5 مدن في ديالى سلسلة عمليات نوعية لتعقب مروجي المخدرات من الحجم الثقيل وتم الاطاحة بـ17 منهم ضمن عملية الضربات المتلاحقة لانهاء خطر السموم التي بدات تثير قلق الراي العام مع تنامي اعداد المتعاطين لها".واضاف المصدر،ان" 90% من المخدرات تاتي من ايران بطرق مختلفة مؤكدا بان عدد من جرى اعتقالهم بسبب ملف المخدرات في ديالى خلال العام الجاري بالمئات بينهم من حملة الجنسيات الاجنبية".واشار الى " رصد من 5-6 انواع من العقاقير والمواد المخدرة تروج في ديالى اخطرها المسماة بالكريستال الايراني مؤكدا بان الضربات الاخيرة قللت من خطر الاتجار بالمخدرات لكنها لم تستئصل تاثيرها السلبي خاصة وان بعضها لايزال قيد المتابعة والرصد".

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