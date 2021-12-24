مصدر عسكري : تامين خطوط ساخنة لاصطياد الارهابيين الفارين من عمليات الجيش والبيشمركة صوب حوضي حمرين وشيخ بابا

2021/12/24 | 15:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أكد مصدر عسكري هروب عناصر تنظيم داعش من مناطق ومحاور عمليات البيشمركة بين حدود اقليم كردستان ومحافظتي ديالى وصلاح والدين.وقال المصدر لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم إن أرهابيي داعش فروا من المناطق الحدودية بين صلاح الدين وكردستان صوب حدود وأطراف كركوك وحوضي شيخ بابا وحمرين شمال شرقي ديالى هرباً من العمليات العسكرية لقوات البيشمركة والجيش .وأضاف ان العمليات اسفرت عن تدمير معاقل عصية لداعش يتحصن بها عناصر التنظيم منذ سنوات عدة .واشار الى وجود تحوطات وخطط عند خطوط التماس بين كردستان وخانقين وجلولاء لاصطياد وملاحقة الارهابيين الفارين إلى جانب تنفيذ الكمائن والعمليات النوعية والدوريات المستمرة .مؤكدا ان سلسلة من الاجتماعات عقدت في خانقين لتامين الخطوط الساخنة في نقل المعلومات عن الارهابيين وخلاياهم الداعمة .اضافة الى الاتصال المباشر مع عمليات ديالى والعمليات المشتركة وبقية التشكيلات الاخرى عن حدوث اي طارئ ./انتهى

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