اردوغان يؤكد ان احتياطي البنك المركزي التركي يتجاوز 115 مليار دولار

2021/12/24 | 15:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي يتجاوز حاليا 115 مليار دولار .وقال اردوغان في كلمة له خلال لقائه اليوم عددا من الاقتصاديين والأكاديميين في اسطنبول : "في الوقت الحالي لا يوجد علينا دين لصندوق النقد الدولي كما لا توجد أية محادثات معه".وحث الرئيس التركي من رفع الأسعار إبان ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا على خفضها بذات الصيغة بعد انتعاش الليرة التركية.وقال: "ننتظر ممن رفع الأسعار مع صعود الدولار خفضها بذات السرعة والنسبة"./انتهى

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