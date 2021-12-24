اللجنة المنظمة للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات تصدر بيانا بـ”جمعة البصيرة”

2021/12/24 | 15:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت اللجنة المنظمة للتظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات، اليوم الجمعة، بيانا جديدا بمناسبة “جمعة البصيرة”.وقالت اللجنة في بيان، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، انه “بعدَ كلِّ الأسابيعِ التي مرّت بأيامِها ولياليها، بأحزانِها وصعابِها، بشموخِها وعنفوانِها، وانتم تخطّون فيها سفراً جديداً من الثباتِ والتحدي، ها أنتمُ اليومَ تجددون عهدَ الوفاءِ للدماءِ الزكيةِ التي […]

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