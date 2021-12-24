أمازون حظرت نفسها لفترة وجيزة عبر تويتش

2021/12/24 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حظر موقع البث المباشر تويتش المملوك لشركة أمازون قناة Amazon Prime Video بعد أن ظهر أن مقدمة البرنامج قد كشفت عن طريق الخطأ عن جزء من جسدها أثناء العرض المباشر.

وتم تعليق قناة Amazon Prime Video الرسمية الناطقة بالإسبانية من منصة تويتش، دون إبداء سبب عام، وجاء ذلك بعد مقطع من البرنامج الحواري Esto es un Late حيث وقع الحادث.

ولدى تويتش قواعد صارمة حول العري الجزئي أو الكامل عبر الكاميرا، كما أن المنصة لا تسمح بالمحتوى ذو الإيحاء الجنسي مثل تركيز الكاميرا على مناطق معينة من الجسد.

وأفاد موقع أخبار الألعاب Kotaku أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حظر علامة تجارية مملوكة لشركة أمازون من تويتش.

وتم رفع حظر Prime Video Espana بعد أقل من 24 ساعة، ويبدو أن البث قد تم حذفه من القناة.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم سحب عائدات الإعلانات من حساب Amouranth، إحدى أكبر صانعي البث المباشر عبر تويتش، بالرغم من أنها حاججت بأنها لم تنتهك أي قواعد.

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