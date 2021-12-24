الفصل الخامس : التساوى بين الذكر والأنثى في : ( النفس ) ( 1 من 2 ) - أحمد صبحى منصور

2021/12/24 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ) : الباب الأول : لمحة عامة مدخل : فض الاشتباك بين مصطلحى ( النفس والمرء )1 ـ يأتيان بنفس المعنى فى الدلالة على الذكر والأنثى فى قوله جل وعلا : ( كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21) الطور ) ( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) المدثر )2 ـ ( المرء ) يعنى الشخص بالنفس فى داخله .



ويوم القيامة تكون النفس بلا جسدها الذى ......





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