إيطاليا تدعم جهود لبنان لإجراء الإصلاحات

2021/12/24 | 16:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، خلال زيارته رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن بلاده تدعم جهود ميقاتي لإجراء الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الأوضاع في لبنان.

واستقبل الرئيس ميقاتي الوزير جويريني، على رأس وفد صباح اليوم في دارته، في حضور سفيرة ايطاليا في لبنان نيكوليتا بومبارديار، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وأعلن الوزير الإيطالي “أن ايطاليا تدعم عمل رئيس الحكومة اللبنانية والجهود المبذولة لإجراء الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الأوضاع في لبنان”.

وقال “إن لبنان يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لإيطاليا، كما أن وجود إيطاليا ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) يعزز هذا التوجه”، لافتاً الى تولّي أربعة قادة إيطاليين قيادة هذه القوات.

وأكّد “أن لبنان يمكنه الإعتماد كلياً على إيطاليا لدعمه في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر المؤسسات الدولية المعنية”، مضيفاً ” أما دعمنا للجيش فهو دعم كامل ونحن نتعهد بتسريع الإجراءات المطلوبة لإيصال هذا الدعم”.

ومن جهته، كرر ميقاتي” تأكيد التزام لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وبسائر القرارات الدولية ذات الصلة”.

وجدد ميقاتي “شكر إيطاليا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ودعمها له على كل المستويات”.



كما شكرها على مساهمتها في إطار قوات “يونيفيل” وتضحيات جنودها في سبيل الاستقرار والأمن في جنوب لبنان.

ويزور وزير الدفاع الإيطالي، بيروت اليوم، ويلتقي بالإضافة إلى ميقاتي، نظيره اللبناني موريس سليم .

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