السفير الالماني خلال زيارته لمؤسسة العين: انا منبهر مما رأيته (فيديو)

2021/12/24 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار السفير الألماني في العراق مارتن

ييغر، مقر مؤسسة العين للرعاية

الاجتماعية في مدينة الكاظمية المقدسة

ببغداد، وكان في استقباله رئيس المؤسسة

وعدد من العاملين، فيما ابدى السفير

الالماني اعجابه بعمل الم

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