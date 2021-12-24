السعودية: إعطاء أكثر من 49 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين

2021/12/24 | 16:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، إعطاء أكثر من 49 مليون جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا للمواطنين في المملكة.

وقالت وزارة الصحة السعودية في تغريدة عبر "تويتر": "بفضل الله أكثر من (49) مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة".

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