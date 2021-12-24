الهند تحقق في دعوات قتل مسلمين خلال تجمع هندوسي

2021/12/24 | 16:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الهندية، الجمعة، فتح تحقيق في دعوات متكررة إلى قتل مسلمين أطلقها متطرفون هندوس خلال تجمع عام.

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