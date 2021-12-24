رئيس الجمهورية: نحن بأمسّ الحاجة لوقفة جادة تؤسس لدولة مقتدرة

2021/12/24 | 16:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، أننا اليوم بأمسّ الحاجة لوقفة جادة تؤسس لدولة مقتدرة. وقال صالح في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "‏نُبارك لأهلنا المسيحيين بحلول أعياد الميلاد المجيد للسيد المسيح، ونؤكد دعمنا للمسيحيين الذين عانوا من آثار التطرف والإرهاب، وشاركهم في المعاناة اخوتهم من المكونات الأخرى".وأضاف، أن "اليوم نحن بأمسّ الحاجة لوقفة جادة تؤسس لدولة مقتدرة وحكم رشيد يُعلي مبدأ المواطنة ويحمي الحقوق والتعايش السلمي".

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