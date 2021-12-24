زينة الميلاد الرسمية في البيت الأبيض على مدار 40 عامًا.. ما قصة نشأتها وتصاميمها؟

2021/12/24 | 16:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعبتر زينة البيت الأبيض الرسمية لمناسبة عيد الميلاد لهذه السنة أكثر التصاميم التقليدية احتفالية منذ 40 عامًا.وتنتج جمعية البيت الأبيض التاريخية (WHHA) تصاميم الزينة الميلادية الرسمية سنويًا منذ عام 1981.

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