صور من كردستان: آليات تعيد فتح الطرق التي أغلقتها موجة الثلوج

2021/12/24 | 16:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شرعت السلطات في إقليم كردستان، الجمعة، بإعادة فتح الطرقات التي أغلقتها كميات الثلوج في عدد من المناطق الجبلية بمحافظتي دهوك والسليمانية وأطراف أربيل.

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وأظهرت صور حصل عليها "ناس"، (24 كانون الأول 2021)، قيام الىليات بفتح الطرقات وتحييد الثلوج عن الشوارع العامة والسالكة.

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