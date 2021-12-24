2021/12/24 | 16:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الجمعة، بأكثر من 25% مقارنة بأمس، حيث تم تداول العقود دون مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.وبحلول الساعة 15:03 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار الغاز في أوروبا تهوي المركز الخبري الوطني.

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