تصريح لحكومة المثنى حول احتجاجات الخريجين

2021/12/24 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

شددت حكومة المثنى المحلية، اليوم الجمعة، على ضرورة الاستجابة لمطالب المتحجين من الخريجين، فيما حملت بغداد المسؤولية في إيجاد فرص العمل لهم.

وقال نائب المحافظ سامي الحساني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إنه "منذ أكثر من عشرة أيام لازال الخريجين يتظاهرون أمام مديريات التربية في محافظات الوسط والجنوب ولم يتم الاستجابة لمطالبهم التي قدموها من قبل اي جهة اتحادية ".

وأضاف ان "أهم المطالب التي رفعها هؤلاء الخريجين كانت هي المطالبة بإيجاد فرص وظيفية لهم ".

وأوضح الحساني أن "الجهات المعنية لم تستمع لمطالب المحتجين، سواء كانت مجلس الوزراء او وزارة التربية"، مؤكداً على "ضرورة الاستجابة لهؤلاء الخريجين والالتفات الى موضوع التظاهر وعدم غض النظر عن هذه الملفات ".

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