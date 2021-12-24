رئيس الجمهورية: نُبارك لأهلنا المسيحيين حلول أعياد الميلاد المجيد للسيد المسيح

2021/12/24 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بارك رئيس الجمهورية برهم صالح، للمسيحيين حلول أعياد الميلاد المجيد للسيد المسيح، مؤكداً دعمه لهم.وقال صالح في تغريدة له على تويتر:" نُبارك لأهلنا المسيحيين حلول أعياد الميلاد المجيد للسيد المسيح، ونؤكد دعمنا للمسيحيين الذين عانوا من آثار التطرف والإرهاب، وشاركهم في المعاناة أخوتهم من المكونات الاخرى".وأضاف:" ‏نحن اليوم بأمس الحاجة لوقفة جادة تؤسس لدولة مقتدرة وحكم رشيد يُعلي مبدأ المواطنة ويحمي الحقوق والتعايش السلمي"./انتهى7

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