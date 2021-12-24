الرئيس صالح: نحن بأمسّ الحاجة لوقفة جادة تؤسس لدولة مقتدرة

2021/12/24 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، أننا اليوم بأمسّ الحاجة لوقفة جادة تؤسس لدولة مقتدرة.

وقال صالح في تغريدة له: “‏نُبارك لأهلنا المسيحيين بحلول أعياد الميلاد المجيد للسيد المسيح، ونؤكد دعمنا للمسيحيين الذين عانوا من آثار التطرف والإرهاب، وشاركهم في المعاناة اخوتهم من المكونات الأخرى”.

وأضاف، أن “اليوم نحن بأمسّ الحاجة لوقفة جادة تؤسس لدولة مقتدرة وحكم رشيد يُعلي مبدأ المواطنة ويحمي الحقوق والتعايش السلمي”.

نُبارك لأهلنا المسيحيين بحلول أعياد الميلاد المجيد للسيد المسيح،ونؤكد دعمنا للمسيحيين الذين عانوا من آثار التطرف والإرهاب، وشاركهم في المعاناة اخوتهم من المكونات الأخرى.نحن اليوم بأمّس الحاجة لوقفة جادة تؤسس لدولة مقتدرة وحكم رشيد يُعلي مبدأ المواطنة ويحمي الحقوق والتعايش السلمي

— Barham Salih (@BarhamSalih) December 24, 2021

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