الصحة تسجل 7 وفيات و322 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/12/24 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان،ان “كوادرها سجلت 322 إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا، وتماثل 466 شخصا للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 7 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “مجموع الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ 79038 شخصا”.

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