إيران تختبر اطلاقا متزامنا لصواريخ بالستية في ختام مناورات عسكرية

2021/12/24 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختبرت إيران،اليوم الجمعة، إطلاقا متزامنا لصواريخ بالستية نحو هدف واحد في ختام مناورات واسعة بدأها قبل أيام جنوب البلاد.

وعرض التلفزيون الرسمي الايراني لقطات لقيام الحرس الثوري بإطلاق متزامن لصواريخ بالستية من منصات مختلفة في منطقة صحراوية بتوقيت شبه متزامن نحو هدف واحد في ختام مناورات واسعة استمرت خمسة أيام.

وتعليقا على ذلك أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي ان المناورات التي يجريها الحرس الثوري في المدن الساحلية المطلة على الخليج وبحر عُمان رسالة جادة وواضحة لتهديدات قادة إسرائيل.

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