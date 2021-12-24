بتفاصيل دقيقة.. بلد أوروبي يكتشف أقدم شجرة عائلة في العالم

2021/12/24 | 16:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت صحيفة “غارديان”، أن فحوصا بالحمض النووي في بريطانيا قادت إلى اكتشاف أقدم شجرة عائلة في العالم، وهو ما يقدم صورة عن الروابط التي كانت قائمة بين البشر قبل آلاف السنين.[…]

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بلد أوروبي يكتشف أقدم شجرة عائلة في العالم المركز الخبري الوطني.

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