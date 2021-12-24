بيان هام من الصحة بشأن الاجراءات الوقائية في أعياد رأس السنة

2021/12/24 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة،

بيانا هاما بشأن الاجراءات الوقائية في

أعياد رأس السنة.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه " من منطلق

مسؤوليتنا القانونية والاخلاقية

لحماية شعبنا العزيز من دخول وانتشار

المتحو

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