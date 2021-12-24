بعد الأحضان والمزاح.. ماذا حصد المالكي من زيارة أربيل؟

2021/12/24 | 17:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

إلى جانب ملفات عدة، احتلت زيارة وفد الإطار التنسيقي إلى أربيل مساحة واسعة من المناقشات في الساعات الأخيرة الماضية، وسط ترقب لمخرج لأزمة نتائج الانتخابات.

ينفي الديمقراطي الكردستاني تلقي مبادرات أو طرح تفاهمات في الاجتماعات مع وفد الإطار التنسيقي

وحددت المحكمة الاتحادية السادس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر، موعدًا للبت في دعوى زعيم تحالف الفتح، المنضوي في الإطار التنسيقي، لإلغاء نتائج الانتخابات.

وعقد وفد من الإطار بزعامة نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، الأربعاء الماضي، اجتماعًا مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل، شهد طرح "مبادرة للخروج من الانسداد السياسي الراهن"، وفق تعبير أحمد الأسدي القيادي في الإطار.

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وقال الأسدي في بيان، إنّ المبادرة تقوم على أساسين؛ استمرار الخطوات القانونية في الاعتراض على نتائج الانتخابات، وعقد تفاهمات سياسية لإدارة المرحلة المقبلة بما يضمن تجاوز أزمة نتائج الانتخابات "المشكوك بصحتها" وتشكيل "حكومة شاملة".

ورغم تأكيد الأسدي أنّ المبادرة "وجدت تفهمًا" من قيادة البارتي، إلاّ أنّ وفد الإطار لم يحصد سوى الاستقبال الحار بالأحضان ومشاهد المزاح والمصافحات في ختام الزيارة، كما تشير تصريحات الحزب الديمقراطي.

ويصف المتحدث باسم الحزب مهدي عبد الكريم، الزيارة بـ "الباردة"، نافيًا أنّ تلقي "مبادرة" أو "طرح حلول لأزمة نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة".

ويقول عبد الكريم لـ "الترا عراق"، إنّ "الزيارة تناولت الخطوط العريضة عن تقوية العلاقات وتوحيد الصف بين الإطار والحزب الديمقراطي للمرحلة المقبلة"، مؤكدًا أنّ الزيارة لم تشهد "طرح شروط أو اتفاقات أو مبادرات من الطرفين على الإطلاق".

ويبيّن المتحدث، أنّ "الحزب الديمقراطي طرح وجهة نظره القائمة على انتظار حسم الطعن المقدم من قبل الإطار التنسيقي بشأن نتائج الانتخابات، ليتم بعدها عقد اجتماعات أخرى تناقش الاستحقاقات الانتخابية والعملية السياسية".

ويشير عبد الكريم، إلى أنّ الحزب "ملتزم بتفاهمات كبيرة مع تحالف كردستان الذي يضم الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير"، موضحًا أنّ "هذه التفاهمات ستثمر عن وفد كردي موحد يزور بغداد قريبًا لتبادل الرؤى حول المرحلة السياسية المقبلة".

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