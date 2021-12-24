قالت الديمقراطية .. الغلبة للاغلبية في الحكم.. - علي عرمش شوكت

2021/12/24 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت منذ ان اعتمدت المجتمعات الحضارية الآلية الديمقراطية كوسيلة للمسك بصولجان الحكم، تبنت مفهوم { الغلبة للاغلبية } كونه الذي يشرّع لمن سيتسلم زمام الامور.



سواء اكان ذلك لادارة الدولة او تغليب الارجح في القرارات السياسية وغيرها.



وكذلك اقتفاء اثر تطبيق القوانين المرعية في التشريع والتنفيذ..



اما الاقلية فتجلس في موقع الظل المنافس.



هذا هو الذي ينبغي ان ينضج زبدة الانتخابات التي تشكل الجزء الاهم من الديم ......





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