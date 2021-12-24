يحيي ذكرى ضحايا تيانانمن.. ردود فعل غاضبة بعد إزالة تمثال

2021/12/24 | 17:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأكثر من 20 عامًا، ظل تمثال "عمود العار" بمثابة نصب تذكاري لضحايا مذبحة ميدان تيانانمن عام 1989، التي سحق فيها الجيش الصيني الاحتجاجات التي قادها طلاب الجامعات في بكين بقوة مميتة.

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