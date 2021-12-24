الولايات المتحدة ترفع قيود السفر عن دول إفريقية المفروضة بسبب سلالة أوميكرون

2021/12/24 | 17:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت إدارة الرئيس جو بايدن قيود السفر المفروضة على ثماني دول في جنوب إفريقيا، التي تم وضعها الشهر الماضي بعد التعرف على سلالة أوميكرون لفيروس كورونا للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، وفقًا لما قاله مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN.

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