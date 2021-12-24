2021/12/24 | 17:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا أحد في لبنان يصدّق أنّ "تحرّش" حزب رئيس الجمهورية ميشال عون بـ"حزب الله" يمكن أن يمهّد لإغلاق حساب تبادل الخدمات بين الطرفين.الجميع يعتقد بأنّ "الطلقة" التي سدّدها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى الحزب، هي "خُلّبية"، مثله مثل تلك الطلقات الصوتية التي يتم استعمالها في التلفزيون والسينما والمسرح.

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