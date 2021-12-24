أردوغان: قضينا على ’فقاعة’ سعر الصرف وتدهور الليرة التركية



أردوغان: قضينا على ’فقاعة’ سعر الصرف وتدهور الليرة التركية
2021/12/24 | 17:11 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن الحكومة قضت على "فقاعة" سعر الصرف باتخاذ خطوات لحماية ودائع الليرة التركية ضد التقلبات.

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وقبيل اجتماع مع خبراء اقتصاد وأكاديميين ذكر أردوغان أيضا أن الاقتصاد التركي سيدخل بيئة شديدة الاختلاف هذا الصيف بفضل "نموذج اقتصادي جديد" يتمثل في أسعار فائدة منخفضة.

وجاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية في تعاملات، الجمعة، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، على النحو الآتي:

إسطنبول                   شراء                بيع

الدولار الأمريكي      11,5940      11,5950

اليورو                  13,1510      13,1520

الجنيه الاسترليني      15,5170      15,5650

أنقرة

الدولار الأمريكي      11,5650      11,6250

اليورو                  13,1120      13,1820

الجنيه الاسترليني      15,4470      15,6470

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