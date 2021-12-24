أردوغان: قضينا على ’فقاعة’ سعر الصرف وتدهور الليرة التركية

2021/12/24 | 17:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن الحكومة قضت على "فقاعة" سعر الصرف باتخاذ خطوات لحماية ودائع الليرة التركية ضد التقلبات.

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وقبيل اجتماع مع خبراء اقتصاد وأكاديميين ذكر أردوغان أيضا أن الاقتصاد التركي سيدخل بيئة شديدة الاختلاف هذا الصيف بفضل "نموذج اقتصادي جديد" يتمثل في أسعار فائدة منخفضة.

وجاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية في تعاملات، الجمعة، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، على النحو الآتي:

إسطنبول شراء بيع

الدولار الأمريكي 11,5940 11,5950

اليورو 13,1510 13,1520

الجنيه الاسترليني 15,5170 15,5650

أنقرة

الدولار الأمريكي 11,5650 11,6250

اليورو 13,1120 13,1820

الجنيه الاسترليني 15,4470 15,6470

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