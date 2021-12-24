بالصور.. الحرارة في دهوك تحت الصفر والثلوج تقطع عدة شوارع

2021/12/24 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-دهوك

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم الجمعة، صورا تبين الأجواء في محافظة دهوك وكيف غطت الثلوج الطرق والجبال فيها.

وتوضح الصور ان درجات الحرارة بلغت تحت الصفر، حيث أسفر تساقط الثلوج قطع عددا من الشوارع الرابطة بين مركز المحافظة والأقضية.

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