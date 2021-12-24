محافظ عراقي جديد يستعد للاستقالة من منصبه

2021/12/24 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الجمعة، عن نية محافظ النجف لؤي الياسري، تقديم استقالته من منصبه، اليوم.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "محافظ النجف لؤي الياسري، سوف يعلن خلال الساعات القليلة القادمة، استقالته من منصبه، بعد تحرك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لإقالته، بسبب وجود تقصير في عمله".وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "البديل لمحافظ النجف لؤي الياسري، والذي سيقدم استقالته بعد قليل، هو النائب الاول للمحافظ هاشم نجم الكرعاوي، التابع للتيار الحكمة، الذي يتزعمه عمار الحكيم، بالوكالة لحين اختيار محافظ بالأصالة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالاتفاق والتوافق مع القوى السياسية الشيعية".

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