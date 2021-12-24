بعد غلقه أمس.. القوات الأمنية ترفع الكتل الكونكريتية من على جسر الجمهورية

2021/12/24 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

باشرت القوات الامنية، اليوم الجمعة، برفع الكتل الكونكريتية من على جسر الجمهورية.

وقال مصدر أمني في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "القوات الامنية باشرت برفع الكتل الكونكريتية من على جسر الجمهورية، بعد اغلاقة يوم امس".

وبين أنه "خلال الساعات القادمة سيكون الجسر المذكور داخل للخدمة".

وفي مساء يوم امس الخميس، اغلقت القوات الأمنية جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد دون ذكر السبب.

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